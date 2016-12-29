В Саранске столкнулись "Тойота" и "Фольксваген"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Пушкина, где автоледи на "Тойоте" не справилась с управлением и врезалась в "Фольксваген".

В результате ДТП водителю и пассажиру "Фольксвагена" понадобилась помощь медиков.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.