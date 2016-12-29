В Саранске открылась еще одна лыжная база у березовой рощи

В мордовском пединституте открылась лыжная база.

Данная база необходима для подготовки преподавателей физической культуры, тренеров по видам спорта.

Помимо этого база представляет собой современный комплекс по прокату лыжного инвентаря для жителей. Закуплено новое оборудование: 200 пар современных лыж и необходимой к ним комплектации. Оборудованы теплые раздевалки. Уже после лыжной прогулки в уютной комнатке отдыха можно будет согреться чаем и вкусной выпечкой.

Несомненным плюсом стало наличие рядом с базой березовой рощи, в которой уже проложена лыжня.

Источник: izvmor.ru