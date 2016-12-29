В столкновении МАЗа и "Шевроле" в Мордовии погибли 2 человека

В Мордовии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли люди. Трагедия случилась на трассе Саранск - Большие Березники.

По предварительным данным, на одном из участков трассы столкнулись фура МАЗ и легковушка "Шевроле". В результате ДТП погибли два человека.

Подробности трагедии выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.