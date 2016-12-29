Грузовик с цветами загорелся на ходу в Лямбирском районе

В Лямбирском районе Мордовии прямо на ходу загорелся грузовик, который перевозил живые цветы. По предварительным данным, причиной происшествия в районе села Кадышево стала автономная печь на дизельном топливе, которая обогревала те самые цветы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РМ.

Водитель фуры в какой-то момент взглянул в зеркало заднего вида и увидел дым, который шел из фургона. Он остановил автомобиль, отключил аккумулятор и вызвал пожарных.

К счастью, спасатели прибыли своевременно и потушили возгорание, не допустив распространения огня. Из груза пострадали лишь две коробки с цветами, но основная часть растений была спасена.