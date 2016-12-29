В Саранске 31 декабря ограничат движение и запретят парковку

В последний день уходящего года, 31 декабря, в Саранске будет исключена парковка всех видов транспорта на некоторых участках дорог. Об этом сообщили в администрации города.

С 20:00 30 декабря 2016 года до 7:00 31 декабря 2016 года парковка запрещена:

- по проспекту Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Советской (от ул. Рабочая до ул. Володарская);

- на территориях, прилегающих к стадиону «Старт» (ул. Московская,12) и «Ледовому дворцу» (ул. Красная,40) со стороны улиц Красная и Московская;

- по ул. М. Расковой (от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября);

- по ул. Миронова (от ул. Коваленко до рынка «Данко» по ул. Миронова,1 А);

- на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» по ул. Коваленко, 53 А до ул. Миронова.

С 20:00 30 декабря 2016 года до 23:00 31 декабря 2016 года парковка запрещена:

- по ул. Коваленко, прилегающих к площади по ул. Коваленко

- по ул. Миронова, прилегающих к площади по ул. Коваленко и зданию Пролетарского районного суда (ул. Коваленко, 47 А)

Будет исключена парковка и временно ограничено движение транспортных средств на следующих участках:

С 7:00 до 23:00 31 декабря 2016 года:

- по проспекту Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Советской (от ул. Рабочая до ул. Володарская);

- на территориях, прилегающих к стадиону «Старт» (ул. Московская,12) и «Ледовому дворцу» (ул. Красная,40) со стороны улиц Красная и Московская;

- по ул. М. Расковой (от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября);

- по ул. Гожувская (от здания Администрации Октябрьского района (ул. Гожувская, 40) до здания МОУ «Лицей №7» (пр.70 лет Октября, 102);

- по ул. Миронова (от ул. Коваленко до рынка «Данко» по ул. Миронова,1 А);

- на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» по ул. Коваленко, 53 А до ул. Миронова.

С 15:00 до 23:00 31 декабря 2016 года:

- по ул. Демократическая (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- по ул. Красноармейская (от ул. Саранская до ул. Советская);

- по ул. Советская (от ул. Пролетарская до ул. Большевистская);

С 17:00 до 23:00 31 декабря 2016 года:

- по ул. Московская (от ул. А. Невского до ул. Рабочая);

- по ул. Рабочая (от ул. Московская до ул. Коммунистическая);

- по ул. Советская (от ул. Рабочая до ул. Серова);

- по ул. Красная (от ул. Московская до ул. Серова)

За исключением общественного транспорта и спецмашин.

С 15:00 до 23:00 31 декабря 2016 года будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейская от ул. Саранская до ул. Республиканская (в сторону ул. Республиканская).

Источник: adm-saransk.ru