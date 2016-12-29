Бюджет Саранска на 2017 год утвержден

На четвертой сессии Совета депутатов Саранска был принят городской бюджет на 2017 год. Доходная часть столичной казны в наступающем году составит более 4,7 млрд рублей. Доходы будут идти от налогов физлиц, местных налогов, единого налога на вмененный доход, госпошлины, а также доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и аренды земли.

Мэр Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что последний пункт должен использоваться наиболее тщательно и эффективно. В связи с этим Тултаев призвал чиновников более эффективно работать с арендой и продажей муниципальной собственности.

Расходная часть бюджета 4,8 млрд рублей. В основном средства будут тратиться на соцнаправления. Дефицит бюджета на 2017 год составит 100 млн рублей.