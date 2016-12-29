Новости Саранска, России и Мира
Рубрики

Бюджет Саранска на 2017 год утвержден

Бюджет Саранска на 2017 год утвержден

На четвертой сессии Совета депутатов Саранска был принят городской бюджет на 2017 год. Доходная часть столичной казны в наступающем году составит более 4,7 млрд рублей. Доходы будут идти от налогов физлиц, местных налогов, единого налога на вмененный доход, госпошлины, а также доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и аренды земли.

Мэр Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что последний пункт должен использоваться наиболее тщательно и эффективно. В связи с этим Тултаев призвал чиновников более эффективно работать с арендой и продажей муниципальной собственности.

Расходная часть бюджета 4,8 млрд рублей. В основном средства будут тратиться на соцнаправления. Дефицит бюджета на 2017 год составит 100 млн рублей.