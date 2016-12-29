Пассажиров саранского троллейбуса поздравляют с Новым годом Снегурочка и Дед Мороз

В среду, 28 декабря, пассажиры саранского троллейбуса №5 вместо кондуктора и водителя увидели на маршруте настоящих новогодних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку. У "внучки" можно было купить билеты, а "дедушка" сидел за рулем.

Отметим, что традиция поздравлять пассажиров с наступающими новогодними праздниками прижилась в городе уже давно. Украшенный салон создает новогоднее настроение даже у самого хмурого гражданина. А Снегурочка каждому желает крепкого здоровья и удачи в наступающем году.

Как сообщалось ранее, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ продолжают предновогодний марафон Всероссийской ежегодной акции "Полицейский Дед Мороз".

Источник: izvmor.ru