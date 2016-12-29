В Саранске осудят преступный квартет за смертельное избиение

В Саранске под суд пойдут четверо местных жителей, которые обвиняются в нанесении смертельных побоев мужчине. Инцидент произошел ночью 23 декабря 2015 года, сообщили в СКР по РМ.

Как стало известно, четверо преступников в возрасте от 22 до 26 лет пришли в дом на улице Горького, где находился 39-летний потерпевший. Нападавшие избили жертву до смерти.

Дело в отношении одного из нападавших, 25-летнего парня, было выделено в отдельное производство и направлено в суд, который должен решить, применять ли к нему меры принудительного лечения, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Саранске завершено расследование дела в отношении 43-летнего Геннадия Феоктистова, который обвиняется в убийстве. В рамках расследования гражданин признал свою вину полностью.

Источник: mordovia.sledcom.ru