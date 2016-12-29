Школьники Мордовии с помощью рисунков рассказали о работе своих родителей

В Мордовии 28 декабря подвели итоги конкурса детского рисунка "Мои родители работают на производстве". В этом году в нем приняли участие 164 школьника из 14 районов республики. Конкурс проводится министерством промышленности, науки и новых технологий РМ уже второй год и вызывает неподдельный и немалый интерес.

Юные конкурсанты своими рисунками старались показать, насколько важную работу выполняют их папы и мамы. В итоге экспертное жюри выбрало 12 работ-победителей. Все они вошли в настенный календарь на 2017 год.

Всем победителям были вручены дипломы, календари с рисунками и сладкими подарками.

Как сообщалось ранее, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ продолжают предновогодний марафон Всероссийской ежегодной акции "Полицейский Дед Мороз".

Источник: izvmor.ru