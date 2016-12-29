В мордовской ИК-18 запустили в работу баню-санпропускник

Здание бани-санпропускника заработало в колонии №18 УФСИН по Мордовии. Общая площадь двухэтажного здания – 600 квадратных метров. В нем расположены: ремонтно-механическая мастерская, сушильно-гладильный цех, комната хранения обменного фонда постельных принадлежностей, две гардеробных для персонала, цех стирки больничного белья, цех стирки общего белья, парикмахерская, комнаты ремонта обуви и одежды, дезинфекционная камера, помывочная с раздевалкой.

Благодаря открытию пропускника санитарно-бытовые условия заключенных значительно улучшатся, отметили в пресс-службе УФСИН.

Как сообщалось ранее, в Саранске после долгой реконструкции заработала баня №5 на Пролетарской 90А. В торжественной церемонии открытия заведения участвовал мэр города Петр Тултаев.