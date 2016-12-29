Владимир Волков: Для меня очень важно проводить непростой год вместе со своими земляками

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о своих планах на новогоднюю ночь. По словам руководителя региона, перед праздником он планирует посетить несколько районов Саранска, после чего отправится домой к семье.

"По сложившейся доброй традиции, в канун Нового года я объезжаю городские ёлки, поздравляю жителей мордовской столицы, её гостей с наступающим праздником. В этом году также планирую быть в трех районах – Пролетарском, Октябрьском и Ленинском. Для меня очень важно вместе со своими земляками проводить этот непростой год, сказать людям добрые слова, поделиться надеждами и планами. Ну а бой курантов и поздравление Президента надеюсь услышать уже дома, в кругу семьи, поднять символический бокал шампанского, пожелать всем здоровья и чтобы все задуманное сбылось в наступающем году!" – рассказал Волков.

Источник: izvmor.ru