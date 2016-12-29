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В Ельниковском районе восстановлены права ребенка, который добирался до школы без автобуса

В Ельниковском районе восстановлены права ребенка, который добирался до школы без автобуса

Прокуратура Ельниковского района Мордовии провела проверку по факту обращения местной жительницы. Женщина пожаловалась, что ее ребенку стало не на чем добираться до школы.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что перевозка ученика из села Новоусадские Выселки до школы в Ельниках производилась школьным автобусом. Но с 1 октября автобус перестал курсировать, в связи с чем ребенку теперь приходится самостоятельно добираться до школы

Прокуратура обратилась в суд для восстановления прав ребенка. Данные требования были удовлетворены судом в полном объеме.

Как сообщалось ранее, власти Саранска приняли решение открыть в городе в новом году медвытрезвитель. Одна из основных причин – наличие такого учреждения в городе обязательно для города-хозяина чемпионата мира по футболу 2018 года.