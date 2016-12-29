Ректор МГУ. им. Огарева "стал" Дедом Морозом

В студгородке МГУ им. Н.П. Огарёва прошел вечер объединенного студенческого совета. Гостил на нем и ректор вуза Сергей Вдовин.

В пресс-службе МГУ сообщили, что Вдовин накануне праздников посетил несколько праздничных вечеров в общежитиях. Каждому из них он вручил полезный подарок. На заключительном вечере ректор вновь выступил в роли Деда Мороза, а подарком для объединенного студенческого совета студгородка стал комплект музыкального оборудования.

Сергей Вдовин поздравил студентов с наступающим Новым годом, пожелал яркого праздника и удачной сдачи сессии.

Как сообщалось ранее, в среду, 28 декабря, пассажиры саранского троллейбуса №5 вместо кондуктора и водителя увидели на маршруте настоящих новогодних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку. У "внучки" можно было купить билеты, а "дедушка" сидел за рулем.

Источник: mrsu.ru