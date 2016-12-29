Петр Тултаев: Беру в руки гармонь - и новогодняя ночь становится по-настоящему праздничной

Мэр Саранска Петр Тултаев ответил на вопрос о том, где он планирует отмечать Новый год. По словам Тултаева, вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым они объедут несколько районов Саранска, а затем мэр города отправится домой. Также Тултаев признался, что умеет и любит сыграть на гармони.

"Вечером, 31 декабря, вместе с Главой Республики Владимиром Дмитриевичем Волковым мы объезжаем с новогодними поздравлениями все районы города. А сам праздник всегда встречаю в домашней обстановке: с родными и близкими мне людьми. Очень ценю и люблю тишину, уют, душевный комфорт. А после полуночи кого-то поздравляю по телефону, поздравляют меня. Много добрых и искренних слов, тем более, что для меня Новый год плавно переходит в День рождения. Ну, и, конечно, "какая песня без баяна?". Беру в руки гармонь - и новогодняя ночь становится по-настоящему праздничной!" - признался Тултаев.

Источник: izvmor.ru