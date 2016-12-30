В Мордовии столкнулись ВАЗ и УАЗ: есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 17-м километре трассы Рузаевка – Ковылкино, где столкнулись "УАЗ Патриот" и "ВАЗ-21120".

В результате ДТП пострадали водитель "двенашки" и пассажирка УАЗа.

Водители трезвые.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии