В Мордовии столкнулись ВАЗ и УАЗ: есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился на 17-м километре трассы Рузаевка – Ковылкино, где столкнулись "УАЗ Патриот" и "ВАЗ-21120".
В результате ДТП пострадали водитель "двенашки" и пассажирка УАЗа.
Водители трезвые.
Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.
Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.
Источник: Госавтоинспекции Мордовии