В Краснослободском районе Мордовии на пожаре погиб пенсионер

В Краснослободском районе произошел пожар.
Инцидент случился в селе Старое Зубарево, где на ул. Верхняя загорелся жилой дом. Когда пожарные прибыли на место вызова, деревянное строение было полностью охвачено огнем.
В процессе тушения пожара огнеборцы выявили тело мужчины. Погибшим выявился владелец жилья. Как оказалось, сосед погибшего еще до прибытия работников МЧС стремился зайти в пылающее жилье, однако из-за сильного дыма и огня не смог пробраться внутрь.
В результате пожара частично уничтожен жилой дом на площади 96 кв.м.
На данный момент эксперты устанавливают причину пожара.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ