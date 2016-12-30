Жительница Саранска пыталась помочь подруге и стала жертвой мошенников

В МВД Мордовии обратилась 26-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Являясь активным пользователем общественных сетей, заявительница получила известие от собственной подруги. Просьба о перечислении средств в долг не показалась девушке странной, и она осуществила перевод 4 тысяч рублей на указанный счет.

Позже заявительница узнала, что никаких просьб о займе денежных средств знакомая не рассылала, поскольку ее страница была взломана злоумышленниками.

На сегодняшний день по данному факту проводится проверка.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия