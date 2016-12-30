В Саранске маршрут №15 продлен до микрорайона "Восточный"

В администрации Саранска решили продлить автобусный маршрут №15 до микрорайона "Восточный" рабочего поселка Луховка.

Перевозки осуществляют микроавтобусы с 6:00 до 21:30. Интервал движения в часы-пик составляет 7-8 минут, в межпиковое время – 10 минут.

Напомним, что у жителей ЖК "Восточный" существовала проблема с транспортным сообщением, которое, в свою очередь, нельзя было организовать из-за отсутствия разворотной площадки и освещения. Теперь же работы по подведению наружного освещения и отсыпке разворотной площадки закончены, и жители жилого комплекса могут спокойно доезжать вплоть до города.

Источник: izvmor.ru