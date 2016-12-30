В Саранске задержали очередного наркомана

Полиция Саранска задержала подозрительного 19-летнего парня.

При личном досмотре у молодого человека найдено и изъято наркотическое вещество.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 2 грамм.

Гражданин пояснил, что приобрел наркотическое средство для личного употребления в сети Интернет. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2. ст.228 УК РФ.

Как сообщалось ранее, суд Мордовии вынес приговор 29-летнему жителю Саранска, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. В июне 2016 года мужчина приобрел через Интернет наркотическое вещество массой 0,48 гр. Суд приговорил наркомана к 4 годам колонии строгого режима.







Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия