В Мордовии отметили рост новорожденных

В Мордовии за 11 месяцев 2016 года родилось 7344 ребенка, в том числе 3718 мальчиков и 3626 девочек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа новорожденных составил 165 человек (2,3%).

Радует, что молодые родители стали чаще "дарить" своим старшим детям братиков и сестричек. Из общего числа младенцев 39,2% родились первыми, 45,8% - вторыми, третьими и последующими — 15%.

Как сообщалось ранее, прокуратура Ельниковского района Мордовии провела проверку по факту обращения местной жительницы, которая пожаловалась, что ее ребенку стало не на чем добираться до школы.

Прокуратура обратилась в суд для восстановления прав ребенка. Данные требования были удовлетворены судом в полном объеме.

Источник: izvmor.ru