В Саранске "Приора" сбила пожилую женщину на "зебре"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Ульянова, где водитель "Приоры" совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. Водитель трезв.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии