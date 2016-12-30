В Саранске сгорели две квартиры

В Саранске произошел пожар.
Инцидент случился на ул. Ленинградская, где ночью загорелся в жилом доме полыхали две квартиры.
В результате огнем уничтожена крыша здания, повреждены стены и имущество на площади 120 кв.м. Спасателям удалась спасти от гибели пожилую женщину 1928 г.р.
На данный момент эксперты выясняют причину возгорания и подсчитывают убытки.
Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе в селе Старое Зубарево на ул. Верхняя загорелся жилой дом. Когда пожарные прибыли на место вызова, деревянное строение было полностью охвачено огнем.
В процессе тушения пожара огнеборцы выявили тело мужчины. Погибшим выявился владелец жилья. В результате пожара частично уничтожен жилой дом на площади 96 кв.м.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ