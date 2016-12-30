В праздничные дни МЧС Мордовии будет работать в режиме повышенной готовности

Сотрудники МЧС Мордовии готовы к экстренным ситуациям, которые могут возникнуть во время новогодних праздников. В пресс-службе ведомства сообщили, что до 9 утра 15 января МЧС-ники будут работать в режиме повышенной готовности.

Спасатели будут дежурить в круглосуточном режиме. Одна из смен оперативного штаба ГУ будет собираться ежедневно. "В подразделениях федеральной противопожарной службы введена в расчет укомплектованная личным составом резервная техника с учетом проводимых праздничных мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Дежурить спасатели будут и в местах проведения салютов 31 декабря по всей территории региона. Не секрет, что красочные шоу нередко заканчиваются чрезвычайными ситуациями.