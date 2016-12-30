В медсанчасти МВД по Мордовии закончили ремонт и закупили новое оборудование

В один из последних дней уходящего года состоялось торжественное открытие ряда структурных подразделений "Медсанчасти МВД России по Республике Мордовия": физиотерапевтического отделения, центрального стерилизационного отделения, стоматологического, хирургического, ЛОР-кабинетов поликлиники. С этим знаменательным событием работников ведомства поздравил заммнистра МВД РМ Владислав Смирнов.

По его словам, ремонт помещений поликлиники длился 2 года. За это время также удалось создать новые кабинеты: стоматологической ортопедии и хирургии, зубопротезной мастерской, кабинета приема врача-дерматовенеролога. Ремонт обошелся примерно в 7 млн рублей, еще на 10 млн было закуплено оборудования.

Нынешние преобразования в "МСЧ МВД России по Республике Мордовии" в определенной мере связаны с проведением в Саранске матчей ЧМ по футболу в 2018 году.

Источник: 13.мвд.рф