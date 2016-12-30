В ГИБДД Мордовии можно будет провести регистрацию и в праздничные дни

Граждане Мордовии даже в дни новогодних праздников будут иметь возможность совершить регистрационные действия в Госавтоинспекции региона. График приема будет следующим:

3, 4, 5 января регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать с 9:00 до 18:00.

6, 7, 8 января – выходные дни.

Как сообщалось ранее, сотрудники МЧС Мордовии готовы к экстренным ситуациям, которые могут возникнуть во время новогодних праздников. В пресс-службе ведомства сообщили, что до 9 утра 15 января МЧС-ники будут работать в режиме повышенной готовности.

Спасатели будут дежурить в круглосуточном режиме. Одна из смен оперативного штаба ГУ будет собираться ежедневно.

Источник: gibdd.ru/r/13