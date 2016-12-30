Мордовия - 1 из 17 регионов РФ, которые получат средства на детский технопарк

Мордовия вошла в число 17 регионов, которые получат от Минобрнауки РФ субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив.

В общей сложности на данную цель будет выделено 925 млн рублей. Сами регионы должны вложить в создание технопарков 30% средств, 20% обеспечат частные компании. Общая сумма вложений в создание детских технопарков в 2017 году - более 2,5 млрд рублей.

В рамках прошедшего конкурса регионы представили концепции технопарков "Кванториум" и профильные образовательные программы, которые будут разработаны совместно с партнерами.