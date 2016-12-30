Сотрудники СУ СКР по Мордовии выявили лучшего бильярдиста

Первый турнир по русскому бильярду среди сотрудников СУ СКР по Республике Мордовия состоялся в Саранске. Участие в нем приняли 8 игроков, в том числе и.о. руководителя управления Эдуард Новаковский.

Победителем первого турнира стал заместитель руководителя СУ Петр Юдин, ему вручен памятный кубок. Кроме того, награждены были и призеры турнира.

Как сообщалось ранее, в мордовском пединституте открылась лыжная база. Данная база необходима для подготовки преподавателей физической культуры, тренеров по видам спорта.

Помимо этого база представляет собой современный комплекс по прокату лыжного инвентаря для жителей.

Источник: izvmor.ru