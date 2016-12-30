В Мордовии мужчина, изнасиловавший попутчицу и избивший ее молотком, пойдет под суд

СКР по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя поселка Явас.

Согласно сведениям расследования, ночью 1 июля 2016 года подозреваемый предложил подвезти 27-летнюю знакомую из кафе до дома. Доехав до лесного массива, мужчина изнасиловал попутчицу в машине, затем отпустил ее, а когда девушка отошла от автомобиля, догнал и надругался вновь, грозя физической расправой. Затем отнял у нее все золотые украшения. А для того, чтобы знакомая не подала заявление в полицию, он несколько раз ударил ее молотком по голове и, посчитав, что она скончалась, оттащил ее в кусты и исчез с места правонарушения, прихватив при этом лежавшие на дороге личные вещи пострадавшей: паспорт и женскую сумочку. Чудом девушка осталась жива. Она смогла добраться до населенного пункта, где местные жители вызвали ей "скорую" и сообщили в полицию. Вскоре жестокий преступник и грабитель был задержан.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: info-rm.com