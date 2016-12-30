Сотрудники МЧС Мордовии проверяют магазины по продаже пиротехники

Сотрудники МЧС Мордовии проверили места продажи пиротехнических изделий.

Сообщается, что при проверке нарушений в них не выявлено.

МЧС Мордовии призывает граждан покупать пиротехнику только лишь в санкционированных местах. В случае, если у вас появились сомнения в том, что продукт продается легально, следует запросить у продавца разрешительные документы. В случае их отсутствия лучше отказаться от покупки, а о прецедентах незаконной торговли проинформировать полицию.

Как сообщалось ранее, сотрудники МЧС Мордовии готовы к экстренным ситуациям, которые могут возникнуть во время новогодних праздников. В пресс-службе ведомства сообщили, что до 9 утра 15 января сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности.

Источник: izvmor.ru