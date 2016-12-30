В Подмосковье задержали жителя Мордовии с наркотиками

Полиция Московской области задержала в Подольске 30-летнего местного жителя и 34-летнего приезжего из Мордовии.

При личном досмотре оперативники нашли два свертка с порошком внутри.

Экспертиза показала, что у задержанных оказалась при себе крупная партия героина в несколько десятков разовых доз.

Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, власти Саранска приняли решение открыть в городе в новом году медвытрезвитель. Одна из основных причин – наличие такого учреждения в городе обязательно для города-хозяина чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: izvmor.ru