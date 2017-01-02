Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах впервые пройдет в Саранске

С 22 по 27 февраля 2017 года в Саранске пройдет первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования такого уровня столицы Мордовии примет впервые.

Турнир будет лично-командным и пройдет на базе Лыжно-биатлонного комплекса. Подготовка к соревнованиям уже сейчас идет полным ходом, первые километры сетки уже готовы, поведали в федерации спортивного ориентирования Мордовии.

Как сообщалось ранее, лыжник Рауль Шакирзянов, представляющий Мордовию, занял третье место на всероссийских соревнованиях "Красногорская лыжня". В гонке на 15 км свободным стилем он финишировал вслед за Андреем Мельниченко из Красноярского края и Александром Большуновым, который представляет Тюменскую и Брянскую области.