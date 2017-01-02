На трассе Саранск - Ульяновск "Мицубиси" врезался в "Калину": погибли 4 человека

На трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека. Инцидент случился на 132 км трассы, сообщили в ГИБДД Ульяновской области.

Как стало известно, виновник аварии – водитель "Мицубиси Лансер". Он врезался в "Ладу Калину". На момент столкновения в машинах находились 4 человека, все они погибли на месте происшествия – прибывшие медики ничем не смогли помочь несчастным. Выяснилось, что самой старшей жертве было 33 года, самой младшей – 19.

Также известно, что у водителей был большой стаж за рулем, однако это не помогло им избежать столкновения и гибели.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.