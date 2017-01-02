Как Саранск встретил 2017 год: праздничная каша и красочный салют

В Саранске весело и дружно встретили наступление 2017 года. На Советской площади собрались тысячи людей, чтобы поучаствовать в массовых гуляниях. Праздничное настроение создавала концертная программа, завершившаяся салютом.

Всех желающих здесь же кормили ароматной кашей и поили горячим чаем. Всех собравшихся поздравил глава Мордовии Владимир Волков.

"Для всех нас Новый год – радостный праздник. И взрослые, и дети в этот день надеются только на добро, надеются на чудо, на все самое лучшее. И я желаю вам, чтобы в 2017 году все это сбылось. Я хочу, чтобы в новом году в каждой семье царили мир и согласие, было добро, благополучие и все самое лучшее", - сказал губернатор Мордовии.

После праздничного салюта специальные автобусы развезли горожан в микрорайоны города, чтобы те смогли продолжить празднование у себя дома.

Источник: izvmor.ru