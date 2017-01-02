В Саранске в новогоднюю ночь обошлось без серьезных происшествий

Новогодняя ночь в столице Мордовии прошла относительно спокойно. Нигде в городе не было зафиксировано серьезных ЧП.

Для охраны общественного порядка в Саранске было задействовано более 700 полицейских, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Охрана порядка осуществлялась круглосуточно в несколько смен, а деятельность полиции лично проверил глава МВД региона генерал-майор полиции Юрий Арсентьев.

Отметим, что помощь правоохранителям в поддержании порядка оказали сотрудники Росгвардии и добровольные народные дружины.

Как сообщалось ранее, 31 декабря на Советской площади в Саранске собрались тысячи людей, чтобы поучаствовать в массовых гуляниях. Праздничное настроение создавала концертная программа, завершившаяся салютом.

Источник: 13.мвд.рф