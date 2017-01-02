Два человека погибли в Мордовии на пожарах в ночь на 1 января

В новогоднюю ночь в Мордовии на пожарах погибли 2 человека. Инциденты произошли в Ромодановском и Рузаевском районах.

Как сообщили в ГУ МЧС по РМ, в первом случае пожар случился в совхозе Красный узел. Там в огне погиб 62-летний мужчина. Еще до прибытия огнеборцев его вместе с супругой вытащили из огня соседи. У женщины диагностировали отравление угарным газом, но жить она будет. Огонь повредил комнату жилого дома на площади 10 квадратных метров. Соседи рассказали, что пара вела асоциальный образ жизни.

Вторая трагедия произошла в Рузаевке. Там загорелся жилой дом на ул. Советской. Когда пожарные прибыли на место ЧП, наблюдалось горение цокольного этажа жилого одноквартирного дома. В огне погиб хозяин дома - 80-летний пенсионер.