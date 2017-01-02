Операция "Безопасный регион" проходит в Мордовии в начале года

С 1 по 8 января 2017 года в Мордовии проходит операция "Безопасный регион". В эти дни наряды ДПС будут работать в усиленном режиме, а водителей ждут массовые проверки, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что даже в праздники нужно оставаться рассудительными и не садиться за руль в неадекватном виде, ведь дорога не прощает ошибок и не признает праздников.

Как сообщалось ранее, новогодняя ночь в Саранске прошла относительно спокойно. Нигде в городе не было зафиксировано серьезных ЧП. Для охраны общественного порядка в Саранске было задействовано более 700 полицейских.