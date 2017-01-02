На стыке 2016 и 2017 годов в Мордовии в кюветы улетели 2 иномарки

За сутки с 31 декабря прошлого года по 1 января нынешнего в Мордовии в кюветы улетели 2 автомобиля. Первый инцидент случился в Рузаевском районе, на 14 км автодороги "Р-158". Там водитель "Тойоты Королла" не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

Аналогичное ДТП произошло в Кадошкинском районе. На 34-м км автодороги "Рузаевка-Торбеево" под дамбой оказался "Форд Фокус", сообщили в МЧС по Мордовии.

По предварительным данным, в обоих случаях пострадали водители автомобилей. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в Мордовии на пожарах погибли 2 человека. Инциденты произошли в Ромодановском и Рузаевском районах.

Источник: 13.mchs.gov.ru