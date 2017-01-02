Технопарк Мордовии запатентовал важный элемент для создания волоконных лазеров

Технопарк Мордовии запатентовал "Доставочный световод выходного излучения лазера". Новинка была создана сотрудниками технопарка и института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН в рамках научно-исследовательской работы.

По словам создателей, световод – один из ключевых элементов при создании волоконных лазеров. Результат, достигаемый при его использовании, заключается в повышении термостойкости и надежности фиксации оптоволокна в наконечнике соединителя.

На базе мордовского технопарка также планируется производство непрерывных и мощных пикосекундных волоконных лазеров, в конструкции которых в полной мере найдет свое применение и данное решение.

Источник: izvmor.ru