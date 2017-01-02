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Технопарк Мордовии запатентовал важный элемент для создания волоконных лазеров

Технопарк Мордовии запатентовал важный элемент для создания волоконных лазеров

Технопарк Мордовии запатентовал "Доставочный световод выходного излучения лазера". Новинка была создана сотрудниками технопарка и института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН в рамках научно-исследовательской работы.

По словам создателей, световод – один из ключевых элементов при создании волоконных лазеров. Результат, достигаемый при его использовании, заключается в повышении термостойкости и надежности фиксации оптоволокна в наконечнике соединителя.

На базе мордовского технопарка также планируется производство непрерывных и мощных пикосекундных волоконных лазеров, в конструкции которых в полной мере найдет свое применение и данное решение.


Источник: izvmor.ru