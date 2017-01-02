Житель Саранска оригинально "припарковал" свою машину на перилах

Крайне оригинально припарковал свою машину житель Саранска в новогоднюю ночь. В воскресенье, 1 января, местные жители с удивлением заметили "Мазду", колесо которой "свисало" с перил пешеходной лесенки.

Чтобы опустить иномарку на землю, пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора. Пока что неизвестно, кто является владельцем иномарки и в каком состоянии он находился, когда оставлял машину в таком положении.

Как сообщалось ранее, за сутки с 31 декабря прошлого года по 1 января нынешнего в Мордовии в кюветы улетели 2 автомобиля. Первый инцидент случился в Рузаевском районе, на 14 км автодороги "Р-158". Там водитель "Тойоты Королла" не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. Аналогичное ДТП произошло в Кадошкинском районе - под дамбой оказался "Форд Фокус".

Источник: izvmor.ru