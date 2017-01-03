В Саранске ПАЗ протаранил "Логан"

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Ульянова, где шофер ПАЗа врезался в "Логан".
В результате столкновения шофер легковушки был госпитализирован. Водители трезвы.
Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.
Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.
Источник: ГИБДД Мордовии