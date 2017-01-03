Цирк "Сердце льва" покорил юных жителей Саранска

В Саранск приехал с гастролями московский цирк "Сердце Льва".

Артисты показали новую программу, в которой участвуют воздушные гимнасты, жонглёры, дрессированные животные, клоуны, шоу-балет, дрессированные собаки. Накал страстей создают акробаты, которые осуществляют невообразимые трюки под куполом цирка на подкидных досках и аттракцион аллигаторов-гигантов.

Также на один манеж одновременно выходят 8 львов. Укрощение диких хищников демонстрируют знаменитые дрессировщиков Вероника и Алексей Пинько. Представление дополняют эффектное световое и музыкальное оформление.

Дети до 4-х лет могут посетить представление бесплатно. Гастроли цирка продолжаются вплоть до 8 января.

Источник: mordovmedia.ru