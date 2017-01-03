В Мордовии водитель ВАЗа слетел в кювет

В Ардатовском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 64 километре автодороги п. Комсомольский – Ардатов, где шофер ВАЗа не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в линию электропередач.

В результате ДТП водитель "двенашки" с переломами был госпитализирован.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: ГИБДД Мордовии