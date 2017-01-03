В Мордовии подвели итоги операции "Арсенал-2016"

В МВД по РМ подвели итоги операции "Арсенал" за 2016 год.

Подразделения МВД продолжают работу, направленную на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2016 году таких выявлено 145 преступлений.

В рамках профилактических и оперативно-розыскных мероприятий изъято 105 единиц огнестрельного орудия, в том числе 4 автомата, карабин, 6 пистолетов, пистолет-пулемет, 3 винтовки, 2 нарезных ружья, 60 гладкоствольных ружей, 11 газовых и сигнальных пистолетов, 13 обрезов, 3 самодельных орудия, 1 револьвер, 743 единицы боеприпасов, 4 кг взрывчатых элементов, 3 гранаты, 1 мина, 3 подрывных устройства.

В Мордовии, в целях стабилизации оперативной обстановки, в качестве одной из превентивных мер борьбы с нелегальным трафиком оружия, ведутся оперативно-профилактические мероприятия, в частности, операция "Арсенал". В рамках которой изъято 109 единиц огнестрельного оружия, в том числе из незаконного оборота 30 единиц, из них 2 револьвера,3 пистолета, 3 обреза, 17 ружей, 5 единиц огнестрельного орудия ограниченного поражения, 71 патрон различного калибра, свыше 1 кг взрывчатых веществ.

В 2017 году на территории Мордовии продолжится оперативно-профилактическая операция "Арсенал".

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия