В Саранске под колеса автомобиля попала 14-летняя школьница

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Ульянова, где пенсионерка на "Деу Матиз" совершила наезд на 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьницу с различными травмами госпитализировали.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: ГИБДД Мордовии