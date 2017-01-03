В Саранске уничтожили 17 бесхозных игровых автоматов

Полиция Саранска уничтожила 17 игровых автоматов, изъятых из нелегального оборота в ходе спецопераций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии.

Поскольку хозяева аппаратов не были установлены, их признали бесхозными и отправили на утилизацию. Аппараты были деформированы с помощью спецтехники, таким образом, их последующее использование стало невозможным.

Отметим, что всего в ушедшем 2016 году сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 193 игровых автомата.

Как сообщалось ранее, в МВД по РМ подвели итоги операции "Арсенал" за 2016 год. Подразделения МВД продолжают работу, направленную на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2016 году таких выявлено 145 преступлений.

Источник: 13.мвд.рф