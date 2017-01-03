Владимир Волков открыл Дом культуры в Краснослободском районе

В самом конце 2016 года в селе Куликово Краснослободского района состоялось знаменательное событие. Там был открыт новый Дом культуры. Участие в торжественной церемонии принял глава Мордовии, Владимир Волков, который лично перерезал символическую красную ленту перед входом в здание. Кроме того, Волков подчеркнул, что жизнь в сельской местности не должна отличаться от городских условий.

Дом культуры представляет собой двухэтажное здание общей площадью 702 квадратных метра. Построено оно было менее чем за 6 месяцев в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий". На первом этаже клуба - зрительный зал на 120 мест, танцевальный зал, а также помещения для внеурочной деятельности детей. На втором этаже уютно расположились кабинеты сельской администрации и библиотека.

Источник: izvmor.ru