В Саранске изъяли очередную фальшивую банкноту

В МВД Мордовии поступило сообщение об обнаружении поддельной банкноты номиналом 1000 рублей в одном из банков Саранска.

Сообщается, что поддельная банкнота была выявлена при пересчете денежной выручки, поступившей из супермаркета, расположенного в Большеберезниковском районе.

В процессе проверки было определено, что прибор идентификации подлинности купюр в данном магазине имеется только лишь на одной из касс. Средства при поступлении от покупателей кассирами проверяется в основном визуально.

На данный момент по данному прецеденту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия