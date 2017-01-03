Владимир Волков проверил работу завода ПромМетИзделий

В ходе рабочей поездки в Краснослободский район глава Мордовии Владимир Волков побывал на заводе ПромМетИзделий. Отметим, что данное предприятие – одно из ведущих в регионе по производству металлических стеллажей, производственной мебели, шкафов различного назначения.

В ходе визита Волков нашел время для общения с рабочими, а также осмотра производственного цеха. Сотрудники завода поведали главе региона, что все они родом из Краснослободского района и уезжать никуда не собираются, так как на заводе созданы достойные условия труда.

В настоящее время на предприятии реализуется проект "Техническое перевооружение предприятия для выпуска новой продукции по импортозамещению". Его стоимость – 20 млн рублей.

Источник: izvmor.ru