Ранее судимый житель Лямбиря пришел в полицию с патронами

Житель Лямбиря сдал в полицию два охотничьих патрона 16 калибра, найденных на улице. Примечательно, что ранее мужчина был судим, однако теперь, похоже, окончательно стал на путь исправления.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Если у патронов не будет криминального "прошлого", мужчине будет положено вознаграждение.

В пресс-службе МВД по РМ напоминают, что в регионе продолжается операция "Оружие". В ее рамках жители Мордовии продолжают сдавать в полицию ружья и боеприпасы.

Как сообщалось ранее, в МВД по РМ подвели итоги операции "Арсенал" за 2016 год. Подразделения МВД продолжают работу, направленную на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2016 году таких выявлено 145 преступлений.

Источник: 13.мвд.рф