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В Мордовии ВАЗ вылетел на "встречку" и протаранил "Ауди": есть пострадавшие

В Мордовии ВАЗ вылетел на "встречку" и протаранил "Ауди": есть пострадавшие

В Рузаевском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 26 километре трассы Рузаевка-Ковылкино, где шофер ВАЗа выехал на "встречку" и врезался в "Ауди".

В результате столкновения оба водителя были госпитализированы.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.


Источник: ГИБДД Мордовии