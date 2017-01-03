В Мордовии ВАЗ вылетел на "встречку" и протаранил "Ауди": есть пострадавшие

В Рузаевском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 26 километре трассы Рузаевка-Ковылкино, где шофер ВАЗа выехал на "встречку" и врезался в "Ауди".

В результате столкновения оба водителя были госпитализированы.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: ГИБДД Мордовии